الأوقاف بغزة تعلن وقف العمل بنظام حج البدل هذا العام

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للمواطنين عن تعذر العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1443هـ/2022م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال والتي أفادت بصعوبة إجراء حج البدل بسبب فرض اشتراطات محددة للعمل في هذا المجال.

وقالت في تصريح صحفي وصل سما إن قرار إيقاف العمل في مجال حج البدل عن الغير لهذا العام بسبب تعليمات صادرة من المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص. وحذرت المواطنين كافة من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص وضرورة مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فوراً، ومن يُخالف يقع تحت طائلة المسؤولية.