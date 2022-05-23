  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف بغزة تعلن وقف العمل بنظام حج البدل هذا العام

الإثنين 23 مايو 2022 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تعلن وقف العمل بنظام حج البدل هذا العام



غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للمواطنين عن تعذر العمل بنظام حج البدل عن الغير لهذا الموسم 1443هـ/2022م، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في هذا المجال والتي أفادت بصعوبة إجراء حج البدل بسبب فرض اشتراطات محددة للعمل في هذا المجال.

وقالت في تصريح صحفي وصل سما إن قرار إيقاف العمل في مجال حج البدل عن الغير لهذا العام بسبب تعليمات صادرة من المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص. وحذرت المواطنين كافة من التعاطي مع أي إعلانات أو أي جهة بهذا الخصوص وضرورة مراجعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فوراً، ومن يُخالف يقع تحت طائلة المسؤولية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : رسائل عاجلة من المقاومة للوسطاء تحذر من التالي ..

اغتيال احد كبار قادة فيلق القدس في العاصمة الايرانية طهران مساء اليوم

عضو الكنيست زعبي تعود نهائيا للائتلاف الحكومي في إسرائيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

طالبة ترفع علم فلسطين وترفض مصافحة بلينكن في تخرجها (شاهد)

أول تعديل وزاري في الإمارات بعهد الرئيس محمد بن زايد

قطر تتعهد بإعمار “برج الجلاء” ليحمل اسم “شيرين أبو عاقلة”

الأخبار الرئيسية

"يسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي ابلغ الوسطاء بأن مسيرة الاعلام بالقدس تعني الحرب

جيش الاحتلال يقرر تأجيل مناورة في غلاف غزة خشية من ذلك ..

المدعية العسكرية الإسرائيلية تزعم : ملتزمون بالتحقيق بحادثة مقتل أبو عاقلة

2022-05-23_08-21-30_975847

نتنياهو يخطط لانقلاب.. الإعلام العبري يصف غيداء زعبي بـ”المُخادعة وفاقدة المصداقية”

التربية والتعليم : تأجيل امتحانات التوجيهي لهذا الموعد ..

الاتصالات الفلسطينية