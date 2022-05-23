الإسلامية المسيحية: قرار السماح لليهود بالصلاة في الأقصى باطل وخطير

القدس المحتلة / سما /

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من التداعيات الخطيرة لقرار محكمة الاحتلال، السماح للمستوطنين المقتحمين للمسجد الاقصى بأداء طقوس تلمودية في باحاته.

ووصفت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، قرار المحكمة بأنه يشكل انتهاكا فاضحا لحرمة مقدسات المسلمين واستفزازا خطيرا لا يمكن قبوله أو السكوت عنه.

وقالت إن القرار الاسرائيلي يشكل انقلابا على الوضع القائم في المسجد الأقصى وينشئ وضعا جديدا يمهد لشرعنة الوجود اليهودي في المسجد الاقصى.

وأكدت الهيئة ان قرارات المحاكم الإسرائيلية ليس لها أي شرعية أو صلاحية في اصدار قرارات تتعلق بالمسجد الأقصى، وأن قراراتها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، ولا يمكن أن تنشئ حقا لا تاريخيا ولا دينيا لليهود في المسجد الاقصى.

وحملت سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن الآثار الخطيرة المترتبة عن تنفيذ هذا القرار وما يشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين وهو ما قد يقود الى حرب دينية.

وطالبت الهيئة الدول العربية والاسلامية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذا العدوان والتمادي غير المسبوق والقيام بواجبها الديني في الدفاع عن المسجد الاقصى وصون اسلاميته.

واكدت أن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة للمس بإسلامية المسجد الاقصى، وسيواصلون الدفاع عنه ايا كانت التضحيات المترتبة على ذلك.