"الإعلام" تسلم "العدل" ملفا بخصوص شبهات سرقة أعضاء جثامين الشهداء

رام الله / سما /

سلم وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، وزير العدل محمد شلالدة، ملفا إعلاميا يلقي الضوء على الشبهات في سرقة الاحتلال لأعضاء جثامين الأسرى الشهداء ويوثق لها ولمعاناة ذوي الشهداء ضمن الحملة الإعلامية القانونية التي تهدف لإثارة هذه القضية ودعم جهود استرداد جثامينهم.

وأكد المحمود استعداد وزارة الاعلام لتنظيم أي فعاليات أو ندوات لمتابعة هذا الملف خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على ضرورة اطلاع السفراء العرب والأجانب والصحفيين على تطوراتها وإطلاق حملات رقمية لأنسنة الشهداء في مقابر الأرقام وتسليط الضوء على معاناة ذويهم بهدف تدويل هذه القضية.

بدوره، أكد شلالدة ضرورة جمع كافة الأدلة القانونية حول جرائم الاحتلال لتقديمها للمحاكم الدولية، مشيرا إلى أن فلسطين انتزعت قرارا بضرورة مشاركة طبيب فلسطيني في عمليات تشريح جثامين الفلسطينيين عام 2013.