التحقيق بواقعة وفاة مواطن في نابلس

رام الله / سما /

باشرت النيابة العامة التحقيق فيما بدأت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر 44 عاماً من بلدة فروش بيت دجن شرقي مدينة نابلس .

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول جثة مواطن يبلغ من العمر 44 عاماً الى احد مشافي المدينة وعلى الفور تحركت النيابة العامة على راس قوة من شرطة المباحث العامة وقسم الادلة الجنائية الى المشفى للوقوف على اسباب الوفاة .

وأكد ارزيقات، أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة لاستكمال الإجراءات القانونية اصولا.