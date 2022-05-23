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جمهور ريال مدريد يعاقب مبابي على طريقته

الإثنين 23 مايو 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمهور ريال مدريد يعاقب مبابي على طريقته



وكالات / سما /

رد جمهور ريال مدريد على قرار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بتجديد عقده مع النادي الباريسي.

وأعلن سان جيرمان، أمس السبت، تجديد عقد مبابي حتى صيف 2025، بعد أن ارتبط اللاعب الفرنسي لأكثر من عام بالانتقال إلى ريال مدريد.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مبابي خسر 350 ألف متابع لحسابه على شبكة "إنستجرام" منذ إعلان تجديد عقد مع سان جيرمان.

وأشارت البرنامج الإسباني إلى أن مشجعي ريال مدريد قرروا التوقف عن متابعة اللاعب الفرنسي، بعد فشل صفقة انتقاله إلى "سانتياجو برنابيو".

وبحسب تقارير إسبانية، فإن مبابي سيحصل على 50 مليون يورو في الموسم الواحد مع سان جيرمان، إلى جانب مكافأة توقيع قدرها 300 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل اللاعب الفرنسي على نسبة 100% من حقوق الصور الخاصة به.

#ريال مدريد #باريس سان جيرمان #كيليان مبابي #مبابي

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