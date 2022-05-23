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هزة جديدة في مكتب بينت .. رئيس مكتب نفتالي بينيت يستقيل من منصبه

الإثنين 23 مايو 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
هزة جديدة في مكتب بينت .. رئيس مكتب نفتالي بينيت يستقيل من منصبه



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس ديوان مكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، تال غان تسفي، استقالته، صباح اليوم الإثنين، بعد أسبوع من مغادرة مستشاره السياسي شمريت مئير، ولم يوضح المكتب سبب الاستقالة المفاجئة.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، "منذ أن دخلت السياسة، كان تال واحدا من الركائز في جانبي في الخدمة العامة في جميع المحطات المختلفة على طول الطريق"

وتابع "أريد أن أشكره على سنوات الخدمة العديدة التي رافقني خلالها باحتراف وإخلاص بفاعلية مذهلة وعمل شاق، على مدار الساعة."

وعمل تا عان تسفي (41 عاما)، مستشارا سياسيا لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت في الحملات الانتخابية العديدة السابقة، "ولعب دورا حيويا في تشكيل الحكومة الجديدة"

وكانت النائبة ريناوي زعبي قررت أمس الأحد، عدم الاستقالة من الكنيست، بعد اجتماعا موسعا في مقر وزارة الخارجية، استضافه لابيد شارك فيه، بالإضافة إلى ريناوي الزعبي، وحضره الوزير عيساوي فريج من ميرتس، ووزير الماليةمن حزب "يسرائل بيتينو"وسبعة رؤساء من السلطات المحلية العربية المختلفة.

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