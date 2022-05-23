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فيديو.. "آبل" تدهش الجميع بسيارة "تابوت" بلا نوافذ

الإثنين 23 مايو 2022 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "آبل" تدهش الجميع بسيارة "تابوت" بلا نوافذ



وكالات / سما /

كشفت مصادر إعلامية عن الشكل الذي قد تبدو عليه السيارة التي ينتظرها الجميع، وهي سيارة "آبل" الكهربائية الواعدة.

وأشارت المصادر إلى أن سيارة "آبل" (Apple Car) حصلت على براءة اختراع جديدة بسبب وضع شاشات افتراضية في الداخل بدلاً من النوافذ الواضحة.

وبحسب التقرير المنشور في "ديلي ميل" فقد قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة براءة اختراع لنظام مركبات الواقع الافتراضي (VR) الذي يطابق "المشاهدات الافتراضية" مع الحركة المادية للسيارة أثناء سفرها وتحركها.

تشير براءة الاختراع إلى أن الكراسي في السيارة ستتحرك لتتناسب مع الصور المرئية، تقدم تجربة مشابهة لحضور سينما من فئة "4DX".

وهذا يعني أن المشاهد الطبيعية الحقيقية التي قد تكون خلابة سيتم استبدالها بالكامل برسومات افتراضية.

تم تداول الصور المبدئية للسيارة المنتظرة والتي ظهرت فيها بشكل يشبه إلى حدا ما فأرة التحكم (الماوس) الخاصة بالشركة من حيث الانسيابية، حيث سخر منها البعض وشبهها بـ"التابوت".

وتعمل الشركة على تطوير "Apple Car" منذ عقد من الزمن، ولكن لا توجد أي معلومات حول موعد الكشف عنها رسميا.

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