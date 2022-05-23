الاحتلال يداهم منزل أسير محرر في رمانة غرب جنين

جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية رمانة غرب جنين وداهمت منزل أسير محرر وكثفت من تواجدها العسكري.

وذكرت مصادر أمنية محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل الأسير المحرر زهير راشد الأحمد وفتشت المنزل وعبث بمحتوياته خرابا بعد استجواب ساكنيه.

يشار الى أن القرية الواقعة بمحاذاة جدار الضم تتعرض وبشكل شبه يومي الى عمليات الاقتحامات ومداهمة المنازل وحملة الاعتقالات بعد أن حرم المواطنون وذوو الأسرى من الدخول الى داخل أراضي الـ48 وحرمان أبنائهم الأسرى وذويهم من الزيارات.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الكمائن والحواجز المتنقلة والثابتة في محيط قرى غرب جنين وفي محيط قرى وبلدات برقين والهاشمية وكفر قود جنوب غرب المدينة.