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مقتل رجل أمن أمام سفارة قطر في باريس واعتقال المشتبه به

الإثنين 23 مايو 2022 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رجل أمن أمام سفارة قطر في باريس واعتقال المشتبه به



وكالات

 أعلنت وكالات أنباء، اليوم الاثنين، إن حارس أمن لقى حتفه أمام السفارة القطرية في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن تعرض للضرب من قبل آخر.

فيما ألقي القبض على المشتبه به، وفتح تحقيق في الحادث، وفقا لموقع العربية نت.

وذكر مصدر أمني فرنسي، أن المعتدي لا يتمتع بكامل قواه العقلية.

بالتزامن، أوضح مصدر قريب من التحقيق أن مشادة وقعت بين الرجلين أمام السفارة. في حين أعلنت النيابة العامة أن “ملابسات وفاة الحارس لم تُعرف بعد بدقة”، بحسب فرانس برس.

وكانت “نيس”، جنوب البلاد، شهدت الشهر الماضي (أبريل 2022) حادث طعن لكاهن في صدره، أثناء الصلاة في إحدى الكنائس بالمدينة السياحية.

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