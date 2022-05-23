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لهذا السبب .. إعلان حالة التأهب في ممثليات إسرائيل حول العالم

الإثنين 23 مايو 2022 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. إعلان حالة التأهب في ممثليات إسرائيل حول العالم



القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل، الإثنين، حالة التأهب في سفاراتها، وممثلياتها حول العالم، تحسبا لمحاولة إيران، الثأر لمقتل العقيد “صياد خدائي”، في طهران، الأحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن “إسرائيل تأخذ بالحسبان إمكانية حدوث رد ايراني، على اغتيال العقيد صياد خدائي، في طهران عصر أمس، المنسوب إليها”.

وأضافت: “تستمر حالة التأهب في ممثليات إسرائيل، في أنحاء العالم”.

ولم تُعلن إسرائيل رسميا، مسؤوليتها عن اغتيال خدائي، العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ولكنّ هيئة البث الإسرائيلية قالت إن خدائي كان مسؤولا عن “محاولات اعتداء كثيرة استهدفت مواطنين اسرائيليين”، في بعض دول العالم.

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