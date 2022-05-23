تهويد الخليل.. سلطات الاحتلال تشرع بقص درج الحرم الإبراهيمي

القدس المحتلة / سما /

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بقص درج الحرم الإبراهيمي الأبيض استعدادا لتركيب المصعد الكهربائي وتهويد الحرم.

ويتم تنفيذ مشروع المصعد الكهربائي على مساحة 300 متر مربع من ساحات الحرم الإبراهيمي ومرافقه.





وقد استنكر وزير الأوقاف والشؤون الشيخ حاتم البكري، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستكمال أعمال بناء المصعد الكهربائي من جهة القسم المغتصب من الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكد البكري أن هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة، وإن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته والتحكم به، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حرية العبادة تحت الاحتلال.