الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل وغرفة زراعية شرق يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم ثلاثة منازل، وغرفة زراعية في قرية الجوايا ومنطقة عين البيضا شرق يطا جنوب الخليل.



وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، ان قوات الاحتلال اخطرت بهدم ثلاثة منازل في قرية الجوايا شرق يطا تعود ملكيتها للمواطنين عمر دعسان النواجعة، وعلاء محمد عوض النواجعة، وزيدان محمد عويص النواجعة.

كما اخطرت بهدم غرفة زراعية، تعود ملكيتها للمواطن غسان ظاهر ابو طبيخ، في منطقة عين البيضا المحاذية لقرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وطالب الجبور، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والسريع، لوقف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين في مسافر يطا، لصالح توسيع مستوطناته في تلك المنطقة، خاصة مستوطنتي "كرمئيل وماعون" المحاذيتين لقرية الجوايا والمقامتين على اراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.