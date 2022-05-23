فيديو.. الأولمبي الفلسطيني يخسر أمام الجزائر وديا

الجزائر / سما /

خسر المنتخب الأولمبي الفلسطيني أمام نظيره الجزائري (1-3), ضمن معسكر الأول التدريبي المقام بالعاصمة الجزائرية.



وقدّم "الأولمبي" عرضا جيدا في اللقاء بقيادة المدير الفني إيهاب أبو جزر, الذي أقحم العديد من لاعبي الشتات لمنحهم فرصة الاحتكاك بالمجموعة كاملة, بهدف الوقوف على مستواهم بشكل عام.



وسجل هدف منتخب فلسطين الوحيد جمال حمد بالشوط الأول, بينما أهدر زميله زيد قنبر ركلة جزاء بالشوط الثاني.



ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان وديا مرة أخرى في مباراة تجريبية ثانية الأربعاء القادم, قبل أن يغادر "الأولمبي" الفلسطيني إلى تونس لخوض معسكر تدريبي آخر.