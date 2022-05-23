فيديو.. فدائي الشاطئية يخسر من عُمان ويتجهز لمواجهة مصيرية

الرياض / سما /

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام منتخب عُمان (6×3) في المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في السعودية.

ويختتم الفدائي مشاركته في البطولة بمواجهة مصيرية لتحقيق إنجاز مهم في صراع الميدالية البرونزية أمام منتخب البحرين الخاسر من منتخب الإمارات.

الشوط الأول باغت المنتخب العماني لاعبي الفدائي بهدفين متتاليين في وقت شهد هدوء في الأداء قبل أن يقلص ميسرة البواب النتيجة بهدف أول وينتهي الشوط الأول (2×1).

وفي الشوط الثاني تدنى المستوى البدني للفريقين وأخطأ لاعبي عُمان في كرة قانونية لتتحول خطأ مباشر للفدائي سجل منها علاء عطية هدف التعادل لينتهي الشوط الثاني (2×2).

في الشوط الثالث بدا واضحاً التراجع البدني للفدائي في وقت استعاد عُمان التقدم بهدف ثالث من ركلة جزاء دون ردة فعل هحومية من الفدائي الأمر الذي سمح بهدف رابع للمنتخب العماني الذي سيطر على المباراة وسجل الهدف الخامس، قبل أن يقلص الحارس أحمد عفانة بهدف ثالث للفدائي.

وضغط المنتخب الوطني في الهجوم بحثاً عن تقليص الفارق لكن الهجمات لم تصل لشباك عُمان الذي سجل الهدف السادس وضرب موعداً مع الامارات في المباراة النهائية.