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فيديو.. برشلونة يختتم موسمه بخسارة صادمة أمام فياريال

الإثنين 23 مايو 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يختتم موسمه بخسارة صادمة أمام فياريال



وكالات / سما /

اختتم برشلونة موسمه في الدوري الإسباني بخسارة صادمة على أرضه بهدفين دون رد أمام فريق فياريال في الجولة الأخيرة من الموسم.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كامب نو قد بدأ عن طريق ألفونسو بيدرازا في الدقيقة 41 بعد استغلاله لتمريرة بينية رائعة.

وتمكن مويسيس جوميز بوردونادو من تسجيل ثاني أهداف الغواصات الصفراء بعد تمريرة خاطئة من أداما تراوري استغلها الفريق الضيف لتسجيل الهدف الثاني الذي أنهى اللقاء.

وقدم لاعبو برشلونة أداءً مُخيباً للآمال على مدار دقائق المُباراة التسعين، ولم يصنع الخط الأمامي للفريق الكتالوني الكثير من الهجمات والكرات الخطيرة على مرمى الفريق الضيف.

وأنهى برشلونة موسمه في الدوري الإسباني في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، فيما احتل فياريال المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

ويأمل جمهور برشلونة أن ينجح تشافي مع رجاله في تحقيق نتائج أفضل في الموسم الجديد، خاصة أن المُدرب الكتالوني الشاب وعد عُشاق فريقه بإعادة النادي لمنصات التتويج من جديد بعد فترة مُخيبة.

#الدوري الاسباني #فياريال #برشلونة

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