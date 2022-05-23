  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

داعية مصري يثير انتقادات بعد حديثه عن ذكر "النت" بالقرآن

الإثنين 23 مايو 2022 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
داعية مصري يثير انتقادات بعد حديثه عن ذكر "النت" بالقرآن



القاهرة / وكالات /

أثار الداعية المصري مبروك عطية، ردود فعل واسعة، وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن ورود "الإنترنت وفيسبوك، في القرآن".


وكان قد قال عطية في فيديو نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك: "الآية 83 من سورة النساء سورة النساء الفاتحة حد قلكو إنها آية ذكرت النت والفيس... النت والفيس موجودان في سورة النساء في الآية 83"، حسب قوله.

وخرج الداعية المصري مبروك عطية، عقب ردود الفعل الواسعة، التي ثارت على تصريحات له، بأن الإنترنت وفيسبوك، وردا في سورة النساء، بتوضيحات لما قصده في كلامه.

وجاء حديث عطية، رفضا لمنتقدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حين تحدث عن قصة لجوء الصحابة لأكل أوراق الشجر، خلال حصارهم في شعب أبي طالب، وتشبيهه ذلك بالوضع الاقتصادي في مصر.

وقال عطية في إطار توضيحه: "يا ريت نضيع نص جهدنا في الكلام الفارغ، في فهم القرآن الكريم، والعنوان الجانبي الي مش كبير أوي ومعروف عند السادة العلماء جميعا كيف يذكر الشيء في القرآن والإجابة فإما أن يذكر بلفظه... وإما أن يذكر بسياقه"، بحسب تعبيره.

وتابع الداعية المصري: "وقد أشارت الآية 83 إلى النت والفيس والإنستغرام والواتساب وكل وسائل الإذاعة لقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به... سيذيعوه عن طريق إيه؟ يعني إذا تثبتوا مراد ربنا والله أعلم بمراده أن يتثبت المذيع من الخبر الذي يذيعه"، بحسب تعبيره.

وأضاف الداعية المصري قائلا: "إذاعة أخبار الدولة والتشويش دون تثبت من الأخبار أو إذاعة أخبار البيوت أو جدول حياة أحدهم اليومية.. كلام لا يليق ولا ينبغي ولا يجوز"، على حد قوله.

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال احد كبار قادة فيلق القدس في العاصمة الايرانية طهران مساء اليوم

فيديو..وحدات خاصة اسرائيلية إلى أوكرانيا لقتال العسكريين الروس

المقاومة بغزة : لن نسمح للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك

عضو الكنيست زعبي تعود نهائيا للائتلاف الحكومي في إسرائيل

أول تعديل وزاري في الإمارات بعهد الرئيس محمد بن زايد

علاء الأسواني لاذاعة جيش الاحتلال: “الثورة مُستمرّة والنظام الناصريّ نمّا كُره الأجانب

محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم على 5 من أسرى "جلبوع" وتأجيل محاكمة زكريا الزبيدي

الأخبار الرئيسية

2022-05-23_08-21-30_975847

نتنياهو يخطط لانقلاب.. الإعلام العبري يصف غيداء زعبي بـ”المُخادعة وفاقدة المصداقية”

التربية والتعليم : تأجيل امتحانات التوجيهي لهذا الموعد ..

صحيفة : رسائل عاجلة من المقاومة للوسطاء تحذر من التالي ..

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 مواطنين من الضفة فجر اليوم

الاردن : السماح للمتطرفين بأداء طقوس في باحات الأقصى انتهاك خطير للوضع التاريخي للحرم القدسي

الاتصالات الفلسطينية