داعية مصري يثير انتقادات بعد حديثه عن ذكر "النت" بالقرآن

القاهرة / وكالات /

أثار الداعية المصري مبروك عطية، ردود فعل واسعة، وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن ورود "الإنترنت وفيسبوك، في القرآن".



وكان قد قال عطية في فيديو نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك: "الآية 83 من سورة النساء سورة النساء الفاتحة حد قلكو إنها آية ذكرت النت والفيس... النت والفيس موجودان في سورة النساء في الآية 83"، حسب قوله.



وخرج الداعية المصري مبروك عطية، عقب ردود الفعل الواسعة، التي ثارت على تصريحات له، بأن الإنترنت وفيسبوك، وردا في سورة النساء، بتوضيحات لما قصده في كلامه.



وجاء حديث عطية، رفضا لمنتقدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حين تحدث عن قصة لجوء الصحابة لأكل أوراق الشجر، خلال حصارهم في شعب أبي طالب، وتشبيهه ذلك بالوضع الاقتصادي في مصر.



وقال عطية في إطار توضيحه: "يا ريت نضيع نص جهدنا في الكلام الفارغ، في فهم القرآن الكريم، والعنوان الجانبي الي مش كبير أوي ومعروف عند السادة العلماء جميعا كيف يذكر الشيء في القرآن والإجابة فإما أن يذكر بلفظه... وإما أن يذكر بسياقه"، بحسب تعبيره.



وتابع الداعية المصري: "وقد أشارت الآية 83 إلى النت والفيس والإنستغرام والواتساب وكل وسائل الإذاعة لقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به... سيذيعوه عن طريق إيه؟ يعني إذا تثبتوا مراد ربنا والله أعلم بمراده أن يتثبت المذيع من الخبر الذي يذيعه"، بحسب تعبيره.



وأضاف الداعية المصري قائلا: "إذاعة أخبار الدولة والتشويش دون تثبت من الأخبار أو إذاعة أخبار البيوت أو جدول حياة أحدهم اليومية.. كلام لا يليق ولا ينبغي ولا يجوز"، على حد قوله.