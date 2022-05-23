  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. ميلان يعود إلى منصات التتويج بعد غياب 11 عاما

الإثنين 23 مايو 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ميلان يعود إلى منصات التتويج بعد غياب 11 عاما



وكالات / سما /

توّج فريق ميلان أخيراً بلقب الدوري الإيطالي بعد ابتعاد أحد عملاقة الكالتشيو عن الساحة لفترة طويلة.

وحلَّ ميلان ضيفاً على ساسولو في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، ونجح الروسونيري في تحقيق الفوز على أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وكان يحتاج ميلان في تحقيق الفوز أو التعادل أمام ساسولو للتتويج رسمياً بلقب الدوري الإيطالي بغض النظر عن نتيجة لقاء إنتر ميلان وسامبدوريا.

وافتتح الفرنسي المميز أوليفيه جيرو مهرجان أهداف ميلان بالدقيقة 17 من عمر الشوط الأول بصناعة من البرتغالي المميز رافايل لياو.

وعاد الفرنسي أوليفيه جيرو لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثاني لفريقه بالدقيقة 32 بصناعة نفس اللاعب رافايل لياو.

وفي الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، نجح الإيفواري فرانك كيسي في تسجيل هدف الروسونيري الثالث لينهي ميلان أحلام ساسولو في العودة للنتيجة، لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة ويتوج الفريق بالسكوديتو.

وعلى الجانب الآخر، نجح إنتر ميلان في تحقيق الفوز على سامبدوريا بثلاثية نظيفة، ولكن نتيجة لا تؤهله للفوز باللقب.

#ميلان #الدوري الإيطالي #ساسولو

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال احد كبار قادة فيلق القدس في العاصمة الايرانية طهران مساء اليوم

فيديو..وحدات خاصة اسرائيلية إلى أوكرانيا لقتال العسكريين الروس

المقاومة بغزة : لن نسمح للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك

عضو الكنيست زعبي تعود نهائيا للائتلاف الحكومي في إسرائيل

أول تعديل وزاري في الإمارات بعهد الرئيس محمد بن زايد

علاء الأسواني لاذاعة جيش الاحتلال: “الثورة مُستمرّة والنظام الناصريّ نمّا كُره الأجانب

محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم على 5 من أسرى "جلبوع" وتأجيل محاكمة زكريا الزبيدي

الأخبار الرئيسية

2022-05-23_08-21-30_975847

نتنياهو يخطط لانقلاب.. الإعلام العبري يصف غيداء زعبي بـ”المُخادعة وفاقدة المصداقية”

التربية والتعليم : تأجيل امتحانات التوجيهي لهذا الموعد ..

صحيفة : رسائل عاجلة من المقاومة للوسطاء تحذر من التالي ..

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 مواطنين من الضفة فجر اليوم

الاردن : السماح للمتطرفين بأداء طقوس في باحات الأقصى انتهاك خطير للوضع التاريخي للحرم القدسي

الاتصالات الفلسطينية