فيديو.. ميلان يعود إلى منصات التتويج بعد غياب 11 عاما

وكالات / سما /

توّج فريق ميلان أخيراً بلقب الدوري الإيطالي بعد ابتعاد أحد عملاقة الكالتشيو عن الساحة لفترة طويلة.

وحلَّ ميلان ضيفاً على ساسولو في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، ونجح الروسونيري في تحقيق الفوز على أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وكان يحتاج ميلان في تحقيق الفوز أو التعادل أمام ساسولو للتتويج رسمياً بلقب الدوري الإيطالي بغض النظر عن نتيجة لقاء إنتر ميلان وسامبدوريا.

وافتتح الفرنسي المميز أوليفيه جيرو مهرجان أهداف ميلان بالدقيقة 17 من عمر الشوط الأول بصناعة من البرتغالي المميز رافايل لياو.

وعاد الفرنسي أوليفيه جيرو لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثاني لفريقه بالدقيقة 32 بصناعة نفس اللاعب رافايل لياو.

وفي الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، نجح الإيفواري فرانك كيسي في تسجيل هدف الروسونيري الثالث لينهي ميلان أحلام ساسولو في العودة للنتيجة، لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة ويتوج الفريق بالسكوديتو.

وعلى الجانب الآخر، نجح إنتر ميلان في تحقيق الفوز على سامبدوريا بثلاثية نظيفة، ولكن نتيجة لا تؤهله للفوز باللقب.