  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صور.. صلاح يحتفل مع زوجته وابنتيه بعد تتويجه بجائزتين في الدوري الإنجليزي

الإثنين 23 مايو 2022 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. صلاح يحتفل مع زوجته وابنتيه بعد تتويجه بجائزتين في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

احتفل النجم المصري محمد صلاح، مع زوجته وابنتيه، بتتويجه بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

واستلم النجم المصري الجائزتين عقب نهاية المباراة التي تغلب فيها فريقه على وولفرهامبتون 3-1، أمس الأحد، في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلم صلاح جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف "البريميرليغ"، بعدما تقاسمها مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وجائزة أفضل صانع أهداف، بعد مساهمته في تسجيل زملائه في ليفربول لـ13 هدفا.

وظهرت زوجة صلاح، ماجي بالإضافة إلى ابنتيه مكة وكيان في ملعب "أنفيلد"، عقب نهاية مباراة "الريدز" وولفرهامبتون، للاحتفال مع النجم المصري بتتويجه بالجائزتين.

ورغم تتويجه بهاتين الجائزتين، فإن فرحة صلاح لم تكتمل بعدما فشل فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الذي خسره بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي قلب تأخره أمام أستون فيلا 0-2 في الجولة الأخيرة إلى فوز بنتيجة 3-2 في ظرف خمس دقائق.

ولدى صلاح فرصة أخرى للتتويج بلقب جديد مع ليفربول، الذي يواجه في الـ28 من الشهر الجاري نادي ريال مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

التقاط.PNG
 

#محمد صلاح #الدوري الإنجليزي #ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال احد كبار قادة فيلق القدس في العاصمة الايرانية طهران مساء اليوم

فيديو..وحدات خاصة اسرائيلية إلى أوكرانيا لقتال العسكريين الروس

المقاومة بغزة : لن نسمح للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك

عضو الكنيست زعبي تعود نهائيا للائتلاف الحكومي في إسرائيل

أول تعديل وزاري في الإمارات بعهد الرئيس محمد بن زايد

علاء الأسواني لاذاعة جيش الاحتلال: “الثورة مُستمرّة والنظام الناصريّ نمّا كُره الأجانب

محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم على 5 من أسرى "جلبوع" وتأجيل محاكمة زكريا الزبيدي

الأخبار الرئيسية

2022-05-23_08-21-30_975847

نتنياهو يخطط لانقلاب.. الإعلام العبري يصف غيداء زعبي بـ”المُخادعة وفاقدة المصداقية”

التربية والتعليم : تأجيل امتحانات التوجيهي لهذا الموعد ..

صحيفة : رسائل عاجلة من المقاومة للوسطاء تحذر من التالي ..

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 مواطنين من الضفة فجر اليوم

الاردن : السماح للمتطرفين بأداء طقوس في باحات الأقصى انتهاك خطير للوضع التاريخي للحرم القدسي

الاتصالات الفلسطينية