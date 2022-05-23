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الأشغال الشاقة 15 عاما لمدان بتهمة القتل القصد في نابلس

الإثنين 23 مايو 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال الشاقة 15 عاما لمدان بتهمة القتل القصد في نابلس



رام الله / سما /

أصدرت محكمة استئناف نابلس برئاسة القاضي عصام الفران، وعضوية القاضي أيمن عليوي، والقاضي فطين سيف، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بقبول استئناف النيابة العامة، وإدانة المتهم الأول ( ي.ش) والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما عن تهمة القتل القصد.

ويأتي هذا الحكم خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بعد أن صدر قرار بالبراءة بحقه، كما أدانت المتهم الثاني (ي.ص) وحكم عليه بالحبس مدة 3 أشهر وغرامة 500 دينار عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 349 من ذات القانون.

وقد صدر هذا الحكم استناداً للمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة مجدي شرعب، أمام محكمة استئناف نابلس.

#الأشغال الشاقة

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