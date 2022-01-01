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الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

الإثنين 23 مايو 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين قيد الإنشاء، في قرية الديوك التحتا، بمحافظة أريحا والأغوار.

وقال أمين سر "فتح" في الديوك التحتا عصام سمرات  إن قوات معززة من جيش الاحتلال ومخابراته برفقة 3 جرافات، هدمت منزلين متجاورين قيد الإنشاء يعودان لمقدسيين، في منطقة سطيح من قرية الديوك التحتا، تبلغ مساحة كل منهما حوالي 140 مترا مربعا، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن عمليات الهدم وإخطارات وقف البناء من قبل الاحتلال تواصلت في الآونة الأخيرة في المنطقة، خاصة في قرية الديوك التحتا، لتهجير سكان المنطقة منها.

#أريحا #الاحتلال

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