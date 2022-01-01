آلو .. حد سمعني؟! ،،، محمد سالم

- يقول الكواكبي: "الاستبداد لو كان رجلاً وأراد أن يحتسب وينتسب لقال: أنا الشر، وأبى الظلم، وأمى الإساءة، وأخى الغدر، وأختى المسكنة، وعمى الضر، وخالى الذل، وابنى الفقر، وبنتى البطالة، وعشيرتى الجهالة، ووطنى الخراب، أما دينى وشرفى وحياتى فالمال المال المال"





- الجالسون على المنصة، لم يخرجوا من مصانع سياسية، ولا من مدارس فكرية، ولا شلبية. ولا حتي مخيمات تدريب شعبية، ولم يأتوا بانتخابات وإرادة جماهيرية، لهذا كلامهم أقرب للخيال، ولغتهم تجافي الواقع، و عدم الرؤية مشكلة، لكن الكارثة الكبرى عدم الرغبة في الرؤية! بمعني استمرار الهمبكة.



و مستمرون في مواقعهم بالمخالفة للقانون، رغم تجاوزهم سن ما بعد التقاعد! .. يتم تبادل الموقع؛ نحن فى زمن " أعادة التدوير".أعاة تدوير الورق والكرتون، أعادة تدوير مخلفات بلاستيك ، أعادة تدوير لأصحاب المصالح.



- على آي حال.. يا بخت من بات مشلوح ولا بات شالح؛ وبالتالي .. بل من حكم الواجب عليك، وانت بتدفع لازم تضحك، وانت بتتسرق اضحك، و حضرتك رقم ثابت في سجلات الجباية المتوحشة اضحك، في الكهرباء اضحك، في دوائر واوكار الجباية المختلفة اضحك، في دوائر الضرائب والخرائب الضالة الغيرقانونية..اضحك، في نهش لحمك الحي على ابواب المعابر المختلفة. المتخلفة برضوا.. اضحك..





- ضاعت آمالك وتفرقت أموالك.. بأى حال، ثم السقوط في حالة إحباط، بعد تبدد الآمال وحلول اليأس محل الرجاء، وهى حالة لا نرجوها لأحد، لأنها والعياذ بالله تذهب بعقل المرء وتطيح بحلمه.. وقد جاء فى قول الأقدمين: "يا واكل ببلاش، امسح إيدك ولا تنساش" غير أن النصيحة الواجبة.. أضحك





- لم يكتف المتجهم بابتزاز شخص واحد ، فأخذ البلد مقاولة .. أضحك !! و لا تحاول طرد صورة تلك الممرات الوزارية الخرسانية الكئيبة التى لا صوت يعلو فيها فوق أصوات همهمات وتأوهات واهات دافعي الجبايات .. أضحك، وانت بين اصوات وزعيق الجباة الجبابرة العتاة .. أضحك، حيث الكل يبدوا متحالفا بإخلاص من أجل تجسيد أبشع المعاني الممكنة لكلمة خراب .. خراب مش عادي؟ وليس أي خراب، إنما خراب مستعجل؛ ضروري تضحك.. خل ابتسامتك .. اعرض من خيبتنا.





- اضحك في كل شبر من أروقة الدوائر الميمونة. برغم من تجهم وغضب وعصبية السادة.. مفروض تضحك، بجانب انعدام المهنية..و أصحاب القرارات العشوائية. أضحك، جفاء وغلظة ومهنية منقوصة، واجب تضحك، تشعر أن هناك شعارا غير منطوق يسود في الدائر سوف يظهر بك للعلن في حالة قررت حضرتك تبكي ..تَشَكَّى!! أنهم يرتزقون كلما زادت المظالم بين الناس!! و معتمدين على أن أحدا لن يجرؤ - يلجأ للشكوى والتظلم، لا تنفجر في سخطك، اكظم غيظك.. وأضحك، لو تحملته انت فلن يتحمله الاخر، لك أن تختار؟!! حالك يصعب على المنافق قبل الكافر .. أضحك، تختفي داخل المبني القبيح والدائرة تفيض قبحها على كل ما حولها حتى صار المكان كله قبيحا.. أضحك.



- على آي حال، الذي يريد حقا من الله تعالي أن يوقع أقصى العقوبة على من يحكموننا ولا يديرون شؤن الناس .. ليس عليه أن يجتهد كثيرا في الدعاء عليهم، عليه فقط ان يدعو الله أن يعطيهم على قد نياتهم، ويترك الباقي على ربنا سبحانه وتعالي.

اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .