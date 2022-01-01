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قطر تتعهد بإعمار “برج الجلاء” ليحمل اسم “شيرين أبو عاقلة”

الإثنين 23 مايو 2022 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تتعهد بإعمار “برج الجلاء” ليحمل اسم “شيرين أبو عاقلة”



غزة/ سما /

تعهد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي بتمويل إعادة بناء برج “الجلاء” الذي دمرته طائرات الاحتلال وسوته بالأرض خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عام.

وقال مصدر مطلع رفض ذكر اسمه لصحيفة الأيام المحلية: “إن العمادي الذي يقوم بزيارة حالياً للقطاع استجاب مبدئياً لطلبات تقدم بها مسؤولون بغزة من أجل إعادة بناء البرج الذي كان يضم مكاتب قناة الجزيرة القطرية ومكاتب إعلامية أخرى كمكتب وكالة اسوشيتدبرس الأميركية للأنباء”.

وأوضح المصدر  أنه تم التوافق على إطلاق اسم الصحافية "شيرين أبو عاقلة" مراسلة قناة الجزيرة التي قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الثاني عشر من الشهر الجاري خلال تغطيتها لتوغل إسرائيلي في مخيم جنين على البرج.

وتوقع المصدر نفسه أن يعلن العمادي بنفسه عن تفاصيل إعادة إعمار البرج الذي يقع في حي الرمال وسط مدينة غزة بعد أيام عقب استكماله للإجراءات والاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية.

واعتبر المصدر ذاته أن إعادة بناء البرج تعتبر اختراقاً كبيراً ومهماً في عملية إعادة إعمار الأبراج المدمرة كونه أول برج ستتم إعادة إعماره منذ انتهاء العدوان، حيث تضع إسرائيل فيتو حتى اللحظة على إعادة إعمار الأبراج البالغ عددها نحو 25 برجاً أربعة منها يتجاوز عدد طوابقها 13 طابقاً وهي: برج الجلاء والجوهرة والشروق وهنادي، مؤكداً أن جميع الذين تعهدوا بالمساهمة في إعادة الإعمار يرفضون حتى الآن تمويل إعادة بناء هذه الأبراج بسبب المعارضة الإسرائيلية.

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