رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر سماح محكمة إسرائيلية للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى، وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

الرئاسة تحذر من السماح بمسيرة الأعلام وصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى

"مركزية فتح" تدعو لرفع علم فلسطين في مواجهة مسيرة الأعلام الاستيطانية

الأردن يدين قرار الاحتلال السماح للمتطرفين بأداء طقوس في باحات المسجد الأقصى

الحياة التعليمية تنتظم في مدارس الوطن بعد تعثرها لشهرين متتاليين

أبو الغيط يعرب عن تطلعه لاستمرار البرازيل في دعمها للقضية الفلسطينية بجميع المحافل

السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية الستة و4 سنوات لمساعديهم الأربعة

إصابات خلال مواجهات في الخضر والخليل وغرب جنين

جيش الاحتلال يعتزم تشكيل لواء عسكري لمنع الفلسطينيين من التنقل عبر فتحات جدار الفصل العنصري

توضيح من "القضاء الأعلى" حول قرار وقف العمل بالشيكات في دوائر التنفيذ

محكمة احتلالية تسمح بأداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى

"الصحة": فلسطين خالية من "جدري القرود" وهو أقل خطورة وانتشارا من "جدري الماء"

* "الأيام":

محكمة إسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لصلوات وطقوس تلمودية في باحات الأقصى

أحكام بالسجن 5 سنوات على أسرى "الهروب العظيم" و4 على مساعديهم

قيادي في "كاخ" يطالب الحكومة الإسرائيلية بتدمير المسجد الأقصى في أقرب وقت ممكن

"الصحة": لا اصابت مسجلة بـ"جدري القرود" في فلسطين

كبار الحاخامات يحشدون لاقتحام الأقصى الاحد القادم

"مركزية فتح" تستكمل بحث القضايا الميدانية والداخلية

إصابة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين

قطر تتعهد بإعمار "برج الجلاء" ليحمل اسم "شيرين"

اغتيال أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني في طهران

* "القدس":

إصابة العشرات خلال المواجهات في عدة مناطق

محكمة إسرائيلية تسمح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى

بعد انقطاع لأكثر من شهرين: انتظام العملية التعليمية في معظم مدارس الضفة

القنصل الأمريكي يزور مستوطنة مقامة وسط الخليل

"تحالف منظمات واتحاد الهيكل المزعوم" يحشدون لاقتحام الأقصى في 29 الجاري

تشكيل لواء عسكري لمنع دخول فلسطينيي الضفة لإسرائيل

اغتيال أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني في طهران

رئيس هيئة الأركان الأميركي يحذر: أميركا لم تعد القوة الاولى في العالم