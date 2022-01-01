الجيش الإسرائيلي يشتري سفينتي إنزال لاستخدامهما ضد حزب الله

القدس المحتلة / سما /

اشترى الجيش الإسرائيلي سفينتي إنزال قوات من الولايات المتحدة، وأعلن أنه يخطط لاستخدامهما في حال نشوب حرب ضد حزب الله في لبنان، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الإثنين.

ويتوقع وصول سفينتي الإنزال إلى إسرائيل في الأشهر المقبل، وبفارق شهرين بين الواحدة والأخرى. وأقام سلاح البحرية سرية خاصة جديدة في قاعدته في ميناء أشدود من أجل استيعاب سفينتي الإنزال، وستقوم بتشغيلهما.

وسيضيف الجيش الإسرائيلي أجهزة عسكرية من صنع إسرائيلي إلى سفينتي الإنزال، وسيستغرق وضع هذه الأجهزة بضعة أشهر.

وستستخدم السفينتان كوسيلة إمدادات لوجستية للقوات المشاركة في القتال، ونقل قوات عن طريق البحر "في حال وجود مصاعب بالوصول إلى القوات وتزويدها بعتاد وطعام عن طريق البر"، حسب الصحيفة.

وفي سياق حرب محتملة بين إسرائيل وحزب الله، أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي، وبشكل خاص الفرقة العسكرية 98، التي تضم ألوية مظليين وكوماندوز، "يتدرب على مفاجأة العدو في عمق أراضيه، سواء من خلال إنزال جوي أو بحري بواسطة قطع بحرية موجودة بحوزة الجيش اليوم. وسفينتا الإنزال الجديدتان ستوسعان الإمكانيات المتوفرة لدى الجيش".

وفي إطار مناورة عسكرية كبيرة يجريها الجيش الإسرائيلي الشهر الحالي وأطلق عليها تسمية "مركبات النار"، سيجري تدريب كبير لفرق عسكرية إسرائيلية في قبرص، الأسبوع المقبل، ستتدرب خلاله الفرقة 98 في منطقة غير معروفة لقواتها على سيناريو يحاكي حربا ضد حزب الله، ومن أجل نقل قوات، استأجر الجيش الإسرائيلي سفينتي إنزال من الجيشين اليوناني والإيطالي.

وكان بحوزة الجيش الإسرائيلي سفن إنزال قديمة، وتوقف عن استخدامها في العام 1993. واستخدم الجيش الإسرائيلي سفن الإنزال تلك خلال حرب العام 1948 ضد قوات مصرية وصلت إلى منطقة عسقلان، وخلال العدوان الثلاثي على مصر، وحرب عام 1967، وكذلك خلال حرب الاستنزاف واجتياح لبنان في العام