  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة شاب واعتقال آخرين في جنين

الإثنين 23 مايو 2022 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب شاب بالرصاص فيما اعتقل اثنان آخران، فجر اليوم الأثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية رمانة وبلدة الزبابدة بمحافظة جنين  .


وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت  الشابين حمزة هاني عمور، بعد اقتحام قرية رمانة ومداهمة منزله وتحطيم محتوياته ومداهمة عدة منازل وتفتيشها وتحطيم محتوياتها، عرف من أصحابها احمد صالح الرفاعي، فيما اعتقلت الشاب احمد قاسم كعبية  بعد اقتحام الزبابدة  ومداهمة منزله ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط.

#جنين #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال احد كبار قادة فيلق القدس في العاصمة الايرانية طهران مساء اليوم

فيديو..وحدات خاصة اسرائيلية إلى أوكرانيا لقتال العسكريين الروس

المقاومة بغزة : لن نسمح للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك

عضو الكنيست زعبي تعود نهائيا للائتلاف الحكومي في إسرائيل

أول تعديل وزاري في الإمارات بعهد الرئيس محمد بن زايد

علاء الأسواني لاذاعة جيش الاحتلال: “الثورة مُستمرّة والنظام الناصريّ نمّا كُره الأجانب

محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم على 5 من أسرى "جلبوع" وتأجيل محاكمة زكريا الزبيدي

الأخبار الرئيسية

التربية والتعليم : تأجيل امتحانات التوجيهي لهذا الموعد ..

صحيفة : رسائل عاجلة من المقاومة للوسطاء تحذر من التالي ..

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 مواطنين من الضفة فجر اليوم

الاردن : السماح للمتطرفين بأداء طقوس في باحات الأقصى انتهاك خطير للوضع التاريخي للحرم القدسي

اسرائيل : لا تغيير في الوضع القائم بالاقصى وتعزيز منطقة القدس بالآلاف من عناصر الشرطة استعدادًا لـ"مسيرة الأعلام"

الاتصالات الفلسطينية