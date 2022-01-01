إصابة شاب واعتقال آخرين في جنين

جنين / سما /

أصيب شاب بالرصاص فيما اعتقل اثنان آخران، فجر اليوم الأثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية رمانة وبلدة الزبابدة بمحافظة جنين .



وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حمزة هاني عمور، بعد اقتحام قرية رمانة ومداهمة منزله وتحطيم محتوياته ومداهمة عدة منازل وتفتيشها وتحطيم محتوياتها، عرف من أصحابها احمد صالح الرفاعي، فيما اعتقلت الشاب احمد قاسم كعبية بعد اقتحام الزبابدة ومداهمة منزله ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط.