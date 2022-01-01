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كندا: منتجات المستوطنات التي تحمل سمة "صنع في اسرائيل" تنتهك القانون

الإثنين 23 مايو 2022 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كندا: منتجات المستوطنات التي تحمل سمة "صنع في اسرائيل" تنتهك القانون



القدس المحتلة / سما /

 أصدرت وكالة فحص الأغذية الكندية قراراً يعتبر ملصقات "منتج إسرائيل" الموجودة على النبيذ المنتج في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي.  

وقالت الوكالة في حكمها، إن هذه المنتجات لم يتم إنتاجها داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليًا فيما لم تشير الملصقات عليها أنها صنعت في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء قرار الوكالة الكندية لتنفيذ احكام قضية قانونية ضد الحكومة الكندية حكم فيها لصالح الناشط ديفيد كاتنبرغ وهي قضية استمرت خمس سنوات حول وسم النبيذ المنتج في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  

ومن المتوقع ان يشمل هذا الحكم منتجات اخرى تصنع في المستوطنات.

وبموجب الحكم ستقوم الوكالة الكندية بإعادة تصنيف منتجات المستوطنات لتعكس سياسات كندا والتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية.

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