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العسيلي: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة غير قانوني

الإثنين 23 مايو 2022 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي: فرض ضرائب على منتجات الضفة التي تدخل غزة غير قانوني



رام الله / سما /

عقب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي على قرار حفرض ضرائب جديدة على المنتجات الفلسطينية من الضفة التي تدخل قطاع غزة بقوله:" هذا إجراء غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد".

وأضاف العسيلي في حديث لإذاعة صوت فلسطين "لا يجوز داخل الوطن الواحد فرض ضرائب على المنتجات، مثل أن يتم فرض ضرائب بين الخليل ونابلس، وهذا لا يجوز".

وتابع: "قرار الحكومة الذي أعفى الطحين من الضرائب نتيجة ارتفاع أسعاره شمل قطاع غزة والضفة الغربية لأننا وطن واحد".

ولفت إلى أن من يعاني من الغلاء هو المواطن الفقير والعائلات الفقيرة.

وقال العسيلي:" عملية عدم دفع أو تحويل فواتير الضريبة المضافة للخزينة الفلسطينية هو دعم لوزارة المالية الإسرائيلية وهذا مرفوض دينياً ووطنياً وأخلاقيا

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