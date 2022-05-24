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طقس فلسطين: انخفاض على الحرارة

الإثنين 23 مايو 2022 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض على الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ,و يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ،وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها احيانا الى 60 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2022/05/24: يكون الجو صافياً ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء 2022/05/25: يكون الجو حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2022/05/26: يكون الجو حار وجافا نهارا دافئا نسبيا ليلا فوق معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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