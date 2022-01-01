  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الاسلامي : لن نسمح بالصلاة التلمودية في الاقصى مهما كلف الثمن

الإثنين 23 مايو 2022 12:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : لن نسمح بالصلاة التلمودية في الاقصى مهما كلف الثمن



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين في تعليق له على قرار محكمة اسرائيلية بالسماح لليهود بممارسة طقوسهم التلمودية خلال اقتحاماتهم المستمرة للمسجد الاقصى المبارك بان حركته لن تسمح لذلك بان يمر مهما كلف الثمن.

وأكد عز الدين في تصريحات صحفية مساء الأحد، أن قرار السماح للمستوطنين بممارسة طقوس تلمودية في الأقصى بمثابة إشعار مواجهة كبيرة في المنطقة، لأنه عدوان على مقدساتنا الإسلامية لن نسمح بتمريره.

وقال: "إن المحكمة الاحتلالية في القدس المحتلة بقرارها هذا تعطي الغطاء والضوء الأخضر للمستوطنين لرفع مستوى عدوانهم واقتحاماتهم للمسجد الاقصى"، مشيرًا إلى أن القرارات العدوانية على مقدساتنا لن تغير من واقع القدس والمقدسات الاسلامية التي هي عنوان المواجهة الآن مع هذا المحتل المجرم.

وأوضح بأن شعبنا الفلسطيني الذي سجل أروع آيات الصمود والثبات طيلة شهر رمضان المبارك، لن يقبل بتمرير مثل هذا القرار وسيواجهه بكل ما أوتي من قوة وثبات.

وذكر عز الدين، "إن حركة الجهاد الاسلامي ستبقى الدرع الحامي والحصن الصلب أمام كل محاولات التهويد والتغيير للواقع، ولن نسمح بتمرير مثل هذه القرارات الصهيونية في القدس والمسجد الاقصى المبارك".

الأكثر قراءة اليوم

بعد توجيه رسالة للرئيس عباس .. أقاليم "فتح" بالضفة تجمد كافة أعمالها

اغتيال احد كبار قادة فيلق القدس في العاصمة الايرانية طهران مساء اليوم

فيديو: حديث مؤثر من نجوان سمري بأول إطلالة بعد اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة

صحيفة عبرية : هكذا تستعد حماس لمعركة جديدة مع الاحتلال

فيديو..وحدات خاصة اسرائيلية إلى أوكرانيا لقتال العسكريين الروس

محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم على 5 من أسرى "جلبوع" وتأجيل محاكمة زكريا الزبيدي

ماهي "حركة كاخ" اليهودية الي شطبتها أمريكا من قائمة الإرهاب ؟

الأخبار الرئيسية

حكومة الاحتلال : لا تغيير في الوضع القائم بالاقصى وتعزيز منطقة القدس بالآلاف من عناصر الشرطة استعدادًا لـ"مسيرة الأعلام"

محكمة إسرائيلية تسمح بأداء طقوس تلمودية في المسجد الاقصى

الاحتلال الاسرائيلي يزعم اعتقال خمسة فلسطينيين من القدس المحتلة بزعم الانتماء لـ"داعش"

4f98786fae91bd4faa4e25c324e371ba

المقاومة بغزة : لن نسمح للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك

هنية : نحذر الاحتلال من الإقدام على خطوة مسيرة الاعلام واقتحام الأقصى نهاية الشهر الجاري

الاتصالات الفلسطينية