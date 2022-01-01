الجهاد الاسلامي : لن نسمح بالصلاة التلمودية في الاقصى مهما كلف الثمن

القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية أ. طارق عز الدين في تعليق له على قرار محكمة اسرائيلية بالسماح لليهود بممارسة طقوسهم التلمودية خلال اقتحاماتهم المستمرة للمسجد الاقصى المبارك بان حركته لن تسمح لذلك بان يمر مهما كلف الثمن.

وأكد عز الدين في تصريحات صحفية مساء الأحد، أن قرار السماح للمستوطنين بممارسة طقوس تلمودية في الأقصى بمثابة إشعار مواجهة كبيرة في المنطقة، لأنه عدوان على مقدساتنا الإسلامية لن نسمح بتمريره.

وقال: "إن المحكمة الاحتلالية في القدس المحتلة بقرارها هذا تعطي الغطاء والضوء الأخضر للمستوطنين لرفع مستوى عدوانهم واقتحاماتهم للمسجد الاقصى"، مشيرًا إلى أن القرارات العدوانية على مقدساتنا لن تغير من واقع القدس والمقدسات الاسلامية التي هي عنوان المواجهة الآن مع هذا المحتل المجرم.

وأوضح بأن شعبنا الفلسطيني الذي سجل أروع آيات الصمود والثبات طيلة شهر رمضان المبارك، لن يقبل بتمرير مثل هذا القرار وسيواجهه بكل ما أوتي من قوة وثبات.

وذكر عز الدين، "إن حركة الجهاد الاسلامي ستبقى الدرع الحامي والحصن الصلب أمام كل محاولات التهويد والتغيير للواقع، ولن نسمح بتمرير مثل هذه القرارات الصهيونية في القدس والمسجد الاقصى المبارك".