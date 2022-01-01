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حكومة الاحتلال : لا تغيير في الوضع القائم بالاقصى وتعزيز منطقة القدس بالآلاف من عناصر الشرطة استعدادًا لـ"مسيرة الأعلام"

الإثنين 23 مايو 2022 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة الاحتلال : لا تغيير في الوضع القائم بالاقصى وتعزيز منطقة القدس بالآلاف من عناصر الشرطة استعدادًا لـ"مسيرة الأعلام"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، إن شرطة الاحتلال تستعد لتعزيز منطقة القدس من خلال نشر الآلاف من عناصر الشرطة استعدادًا لـ"مسيرة الأعلام".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية :"في شرطة الاحتلال يستعدون لتعزيز منطقة القدس من خلال نشر الآلاف من عناصر "الشرطة" و"حرس الحدود" استعدادًا لمسيرة الأعلام التي ستمر بباب العمود في الـ29 من الشهر الحالي، بهدف منع سيناريو "حارس الأسوار 2"

وأضافت الصحيفة العبرية:" بأنه تلقت أيضاً "الشرطة" في الأيام الماضية طلبات لتنظيم "مسيرات أعلام" مماثلة في كل من :اللد والرملة وعكا في الداخل المحتل.

وكان قد دعا كبار حاخامات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بالحشد لاقتحام المسجد الأقصى في ما يسمى بـ"يوم القدس" العبري، الذي يوافق الأحد القادم 29 أيار/ مايو الجاري.

"من جهتها قالت الحكومة الاسرائيلية في بيان لها انه لا  يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف ولا يخطط للقيام به.

‏واوضحت الحكومة في بيان لها ان  قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط, وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة .الحرم الشريف

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