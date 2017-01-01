رسميا.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة

وكالات - سما-

تُوج نادي مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021/2022، اليوم الأحد.

وجاء تتويج مانشستر سيتي باللقب بعد الفوز الذي حققه على ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 3/2 على ملعب الاتحاد في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

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ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 93 نقطة من 38 مباراة، وقد حقق الفريق الفوز 29 مرة، وتعادل 6 مرات، وخسر في ثلاث مناسبات.

وتُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه، والخامسة في آخر 10 مواسم. ومانشستر يونايتد هو أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 لقبا، مقابل 19 لقبا لليفربول، و13 لآرسنال، و9 ألقاب لإيفرتون، و8 ألقاب لمانشستر سيتي.

ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، وهو أمر يحدث للمرة الثانية، حيث سبق أن نال مانشستر سيتي لقب البريميرليغ موسمي 2017/2018، و2018/2019، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وافتتح مانشستر سيتي الموسم الحالي بالخسارة 0/1 أمام ليستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية.

وودّع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي، بعدما خسر 6/5 أمام ريال مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فودّع مانشستر سيتي من دور الـ16، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام ويستهام.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي ودّع مانشستر سيتي من نصف النهائي، بعدما خسر 2/3 أمام ليفربول.