بلجيكا تعلن تطبيق الحجر الصحي الإجباري لمرضى جدري القردة

وكالات - سما-

فرضت بلجيكا الحجر الصحي الإجباري لأية حالة تظهر عليها أعراض فيروس جدري القردة وأوجبت عزل أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لمدة 21 يوما.

وأكدت 14 دولة حتى الآن تفشي المرض، وحذر الأطباء من الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة بالمملكة المتحدة، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقا للصحيفة البريطانية فقد أصبحت بلجيكا أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري ضد فيروس جدري القردة.

وأوضحت أن السلطات الصحية البلجيكية قالت إن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون إلى عزل أنفسهم لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد تسجيل 3 إصابات.

وبدأت الإصابات في الظهور يوم الجمعة بعد عرض مهرجان في مدينة أنتويرب الساحلية.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية