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الاحتلال الاسرائيلي يزعم اعتقال خمسة فلسطينيين من القدس المحتلة بزعم الانتماء لـ"داعش"

الأحد 22 مايو 2022 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يزعم اعتقال خمسة فلسطينيين من القدس المحتلة بزعم الانتماء لـ"داعش"



القدس المحتلة / سما /

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال خمسة شبان من مدينة القدس بزعم الاشتباه بانتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت الشرطة في بيانها إن المعتقلين الخمسة في الثلاثينات من العمر وهم من سكان القدس المحتلة وأوضحت أن عمليات الاعتقال نفذت نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت أن المعتقلين عُرضوا على جهة قضائية إسرائيلية بُعيد الاعتقال، والتي صادقت بدورها على طلب الشرطة بتمديد اعتقال "المشتبه بهم" لمدة 4 أيام تنتهي يوم غد، الإثنين 23 أيار/ مايو الجاري.

وأضافت أن المعتقلين يخضعون للتحقيق لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وتزعم أجهزة الأمن الإسرائيلية أن هناك نحو 200 من المواطنين العرب في البلاد يتماهون ويؤيدون تنظيم "داعش"، وأن 20 منهم "يشكلون خطرا، وقد يشاركون في تنفيذ عمليات داخل إسرائيل"، بحسب ما جاء في تقرير سابق لصحيفة "هآرتس".

وأصدرت وزارة الأمن الإسرائيلية، خلال الشهرين الماضيين، العشرات من أوامر الاعتقال الإداري ضد شبان من القدس المحتلة ومناطق الـ48 بزعم الانتماء وتأييد تنظيم "داعش"، ضمن حملة اعتقالات واسعة أعقبت موجة العمليات التي شهدتها مدن إسرائيلية نهاية آذار/ مارس ومطلع نيسان/ أبريل الماضيين.

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