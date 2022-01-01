دحلان: رفع واشتطن منظمة "كاهانا حي"من قوائم الإرهاب فعل خطير ومدان ويشجع على التطرف

وكالات - سما-

دان قائد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، محمد دحلان، اقدام الإدارة الأمريكية على رفع منظمة "كاهانا حي" اليمينية المتطرفة من قوائم الإرهاب الأمريكية، مؤكداً أنه فعل يشجع على التطرف والارهاب في المنطقة.

وقال دحلان في تغريدة عبر صفحته في تويتر: "ما زالت أفكار حركة "كاخ" وجماعة كاهانا حي تُروّج وأنصارها ينشطون، وتزداد نمواً في إسرائيل. أفكار هذه الحركة الإرهابية هي التي أحرقت الطفل أبو خضير حياً، وهي التي أحرقت منزل دوابشة، وهي التي تهاجم القرى الفلسطينية الآمنة، وهي التي قتلت الطفل أمجد الفايد صباح اليوم في جنين"

وأضاف، ومن وحي أفكار كاهانا يتم اقتحام باحات المسجد الأقصى يومياً، وتتم الدعوة لهدم قبة الصخرة المشرفة.

وطالب دحلان واشنطن بأن تعيد النظر في هذا القرار البائس، والعمل بجدية من أجل تحقيق السلام العادل في المنطقة، بدلا من قراراتها المؤيدة للتطرف و الإرهاب الإسرائيلي.