عضو الكنيست زعبي تعود نهائيا للائتلاف الحكومي في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأحد، إن عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي عادت إلى الائتلاف الحكومي في إسرائيل.



وأضافت الصحيفة، أن عودة عضو الكنيست زعبي تعود للائتلاف الحكومي الإسرائيلي جاءت عقب اجتماعها مع وزير الخارجية يائير لابيد، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلانها عن انشقاقها عن الائتلاف.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد قال، اليوم الأحد، إنه يتوقع عودة عضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.



وأوضح بينيت في بداية اجتماع الحكومة الإسرائيلية، أن "ريناوي التي أعلنت انشقاقها عن الائتلاف الأسبوع الماضي، في طريق عودتها إلى الائتلاف، وأن الأمور تبدو إيجابية".



وقررت غيداء ريناوي زعبي النائبة في حزب ميرتس الاسرائيلي الانسحاب من الائتلاف الحاكم في اسرائيل الخميس الماضي، وذلك من خلال رسالة وجهتها الى رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد.