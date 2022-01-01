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فيديو..وحدات خاصة اسرائيلية إلى أوكرانيا لقتال العسكريين الروس

الأحد 22 مايو 2022 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو..وحدات خاصة اسرائيلية إلى أوكرانيا لقتال العسكريين الروس



القدس المحتلة / سما /

 

بث التلفزيون الإسرائيلي، تقريرا خطيرا عن مجموعة مقاتلين من الوحدات الخاصة المختلفة في الجيش الإسرائيلي، وصلت إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي.

وبعد أسبوع واحد من إعلان الحكومة الروسية حول وجود عناصر إسرائيلية تقاتل إلى جانب الجيش الأوكراني، انتشر فيلم وثائقي يظهر وحدة خاصة يقودها إسرائيليون من الوحدات القتالية، الذين لا يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني فحسب، بل ويدربون قواته الخاصة وقيادته في معاركه الخاصة ضد الجيش الروسي.

والفيديو بثه التلفزيون الإسرائيلي في 12 مايو الحالي وانتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

ويظهر فيه المقاتلون وهم يتحدثون بالعبرية، خلال تدريبات في أوكرانيا، عن تحضيرات لشن هجوم مرتقب بأساليب الجيش الإسرائيلي على القوات الروسية في مناطق القتال.

وخلال التقرير، يتحدث المسلحون الإسرائيليون بلهجة تهديد للقوات الروسية العاملة في أوكرانيا.

وورد في التقرير، أن فيتالي بارباش أولكسندروفيتش، وهو يهودي أوكراني قاتل مع الجنود المسيحيين في مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول، طالب إسرائيل بمساعدتهم.

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