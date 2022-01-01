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التربية" تنظم معرضا فنيا بعنوان "مقاربات لونية"

الأحد 22 مايو 2022 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 نظمت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، معرضا فنيا يستمر لمدة ثلاثة أيام بعنوان: "مقاربات لونية"، استضافته أروقة مركز البيرة الثقافي.

ويتضمن المعرض مجموعة من اللوحات لطلبة المدارس؛ تتويجا لخطة قسم النشاطات الفنية، والتي تضمنت مسابقة بعنوان: "محاكاة رسومات الفنان سليمان منصور" وأخرى بعنوان: "غيرنيكا فلسطين".

وشارك في افتتاح المعرض؛ الفنان الفلسطيني الكبير سليمان منصور الذي أبدى إعجابه بفكرة المحاكاة، وأعرب عن قناعته بدور الطلبة المشاركين في رفد الحياة الفنية والثقافية في فلسطين والحفاظ على ديمومتها، وكذلك مدير عام النشاطات الطلابية عبد الحكيم أبو جاموس الذي شدد على التزام الوزارة في رعاية الطلبة الموهوبين ونشر إبداعاتهم، موضحا الدور الذي تسعى إليه الوزارة في التعريف بالقامات الفنية الفلسطينية والعالمية من خلال الربط بين موهبة الرسم وتعميق المعرفة لدى الطلبة بتاريخ الفن العالمي ودوره.

وتخلل المعرض الفني، الذي شارك في افتتاحه أيضا الفنان الكبير نبيل عناني، ومدير دائرة النشاط الثقافي في الوزارة حامد أبو مخو، ورئيس قسم الفنون التشكيلية والتعبيرية الفنانة رانية العامودي، ولفيف من الفنانين والمهتمين وكادر الوزارة والمديريات، تكريم الطلبة الفائزين في المسابقتين المذكورتين، وتقديم جوائز لهم من مؤسسة أبو لبن.

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