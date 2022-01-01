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حماس: تسيير مسيرة الأعلام في القدس صبّ للزيت على النار يتحمّل الاحتلال كافة تداعياته

الأحد 22 مايو 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تسيير مسيرة الأعلام في القدس صبّ للزيت على النار يتحمّل الاحتلال كافة تداعياته



غزة / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن إصرار الاحتلال وقيادته المتغطرسة على السماح لقطعان المستوطنين بتسيير مسيرة الأعلام في القدس المحتلة يوم 29 مايو الجاري، والتي تقرّر أن تمرّ من باب العمود نحو حائط البراق عبر الحيّ الإسلامي، هو صبٌّ للزيت على النّار، يتحمّل الاحتلال وحكومته المتطرّفة تداعياته كافة.

وقالت الحركة على لسان عضو المكتب السياسي فيها هارون ناصر الدين :" إنَّ القدس وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، هي أرض إسلامية خالصة، تهون في سبيل كرامتها الأرواح، وسنواجه أيّ مساعٍ صهيونية لإظهار سيادة مزعومة فيها، أو محاولات بائسة ودعوات حاقدة لهدم قبّة الصخرة المشرّفة، فشعبنا صامد في الميادين، مرابط في أرضه، ومقاومتنا يقظة متأهبة، ترفع سيف القدس عالياً، ولن تغمده".

وأضاف :" إنّنا نحذّر الاحتلال من ارتكاب الحماقات، أو تصدير أزمته السياسية الداخلية، ونشدّ على أيادي أبناء شعبنا لتكثيف الرّباط والاحتشاد في المسجد الأقصى خاصة يوم المسيرة المزعومة، ومنع المستوطنين من تحقيق مآربهم من تدنيس الأقصى".

ودعا ناصر الدين الدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية المسجد الأقصى، والتحرك لوقف العدوان الصهيوني واستفزازات المستوطنين.

#الاحتلال مسيرة الاعلام #حماس القدس الاعلام

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