الوحدات الأردني وخدمات النصيرات الفلسطيني يوقعان إتفاقية توأمة

عمان / سما /

وقعت في العاصمة الأردنية، عمان، مؤخراً اتفاقية توأمة بين نادي الوحدات الأردني ونادي خدمات النصيرات الفلسطيني، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الرياضية واللقاءات الودية بين الفرقيين، إضافة إلى التعاون الإداري والفني بين الطواقم المختصة.

جرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس الفخري لنادي خدمات النصيرات الدكتور صبري صيدم و الدكتور بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات.

وأشار صيدم إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لروح التلاحم بين الشعبين الأردني والفلسطيني في كافة المجالات، مبيناً أن هذه الاتفاقية رياضية بمجالها ولكنها تحمل العديد من رسائل التعاضد والترابط الاجتماعي والوطني والشعبي والرسمي بين المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، كما وأنها تأتي في ظل توجهات قيادة البلدين التي تعمل على تعزيز أواصر التلاحم والدعم المعنوي والمادي في مختلف المجالات والقضايا.

بدوره، عبر رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة عن فخره واعتزازه بهذه الاتفاقية، والتي جاءت نتاج حوار معمق جرى في رام الله وعمان على مدار الأسابيع الماضية، وتتويجاً لمرحلة جديدة على درب الناديين، وبما يضمن تحقيق كل البنود التي تم الاتفاق عليها، مؤكداً على أن تتويج هذه الاتفاقية سيكون على أرض الملعب خلال الفترة القريبة القادمة، رغم التحديات التي يفرضها الاحتلال.