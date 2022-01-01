المحكمة العسكرية بغزّة تُصدر عددًا من الأحكام بحق متخابرين مع الاحتلال

غزة/ سما /

أصدرت المحكمة العسكرية في غزّة، اليوم الأحد، عددًا من الأحكام بحق مُدانين مُتهّمين بالتخاير مع الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي ترواحت الأحكام ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة من 7 إلى 15 سنة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانٍ لها، أنّ محكمة الاسئناف العسكرية حكمت على المدان (ديب، ع) 42 عامًا سكان مدينة غزّة، بالأشغال الشاقة المؤبدة مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية، والمدان (نظام، د) 54 عامًا من سكان خانيونس، بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية.

وكما وصدرت الحكم على المدان (حمادة، ع) 29 عامًا من سكان خانيونس، بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهات معادية، والمدان (ميسرة، ق) 29 عامًا من سكان رفح، بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات.

وأشارت إلى أنّ الأحكام صدرت وجاهيًا، وبالإجماع، وأفهمت علنًا.

وحكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (عبد الكريم، خ) 72 عامًا من سكان مدينة غزة، بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات، لافتةً إلى أنّ الحكم قابل للاستئناف.

وجاءت جميع الأحكام بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والمادة (118) من نفس القانون.