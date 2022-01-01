هكذا تغزَّل كاظم الساهر بجمهور الرياض

وكالات / سما /

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر، يوم الجمعة 20 مايو، حفلاً غنائياً في "مهرجان الغناء بالفصحى"، حيث ترنمَّ بأغنياتٍ من لغة الضاد على مسرح أبو بكر سالم في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، بمشاركة الفنانة زينة عماد.

وحظي كاظم والعازف عماد إبراهيم باستقبالٍ حارٍّ من قِبل الجمهور في ساحة الدخول.

وخلال الحفل، تفاعل الحضور طويلاً مع أغنية "كوني امرأة خطرة"، وطلب منهم كاظم أن يسمحوا له بالتنويع في أغنياته، لكنهم أصروا على أن يقدم الأغنيات ذاتها التي غنَّاها في حفله الماضي لإعجابهم بها.

وحينما قدم رائعته "مدرسة الحب"، تفاعل معه الجمهور بحماس كبير، وشاركوه الغناء، ما دفعه إلى التوقف والقول لهم: "صوتكم ليس بجميل". ثم كشف لهم عن أنه يمازحهم فقط، وأن صوتهم أجمل من صوته، وعاد إلى أداء الأغنية بأداءٍ ساحر، يثبت جمال صوته وصوت أهل الرياض.

يذكر أن الحفل أقيم بعد تأجيله بسبب موجة الغبار التي ضربت الرياض في 13 مايو.

وانطلق المهرجان في 12 مايو وأحيا الحفل الأول لطفي بوشناق، وجاهدة وهبة، وبدر حكيم.