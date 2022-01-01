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هيئة الأسرى: المحاكم العسكرية تكمل المسلسل الانتقامي بحق أسرى نفق الحرية بأحكام ظالمة

الأحد 22 مايو 2022 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: المحاكم العسكرية تكمل المسلسل الانتقامي بحق أسرى نفق الحرية بأحكام ظالمة



رام الله / سما /

عقدت اليوم الأحد محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الناصرة المحتلة، جلسة للنطق في الحكم على الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" في سبتمبر الماضي، الى جانب 5 أسرى آخرين اتهموا بمساعدة أسرى نفق الحرية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت حكما بحق خمسة من أبطال نفق الحرية بالسجن 5 سنوات إضافية على احكامهم الفعلية، مع وقف تنفيذ من 8 شهور الى ثلاثة سنوات،  وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيكل، وشمل الحكم كل من " محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات"، فيما تنعقد في هذه الأثناء محكمة الأسير زكريا الزبيدي والأسرى الخمسة الآخرين المتهمين بمساعدة أسرى النفق، مع توقعات بأن يصدر حكما مماثلا بحق الزبيدي.  

وهذه دلالة اضافية تثبت عنصرية ووحشية الاحتلال الاسرائيلي، الذي يصر أن ينسف كافة القيم الانسانية والمواثيق الدولية بحق الأسرى خاصة  والشعب الفلسطيني كافة.

 

وستوافيكم الهيئة من خلال طاقمها القانوني بأي مستجدات أخرى في حال صدور أحكام جديدة بحق بقية الأسرى. 

 
 
#هيئة الأسرى #نفق الحرية

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