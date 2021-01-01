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مفوض الأونروا يلتقي الحكومة الهولندية الجديدة

الأحد 22 مايو 2022 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الأونروا يلتقي الحكومة الهولندية الجديدة



لاهاي/ وكالات/

قام المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ، فيليب لازاريني ، بأول زيارة رسمية له إلى لاهاي في الفترة ما بين 17-18 مايو للقاء حكومتها المنتخبة حديثًا ومناقشة التعاون طويل الأمد بين الأونروا. وهولندا. عقد السيد لازاريني اجتماعات مع وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي ليسجي شرينيماخر وكبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان وممثلي المجتمع المدني.

قال السيد لازاريني "نشكر هولندا على دعمها المستمر للاجئي فلسطين من خلال الأونروا. من خلال القيام بذلك ، تظهر هولندا التزامها بالتنمية البشرية لواحد من أكثر المجتمعات عوزًا في جميع أنحاء المنطقة ودعم الفقر. التخفيف ، والحد من عدم المساواة والوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية الجيدة".

 كما تناول السيد لازاريني التحديات الجديدة التي يواجهها لاجئو فلسطين "الارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية في المنطقة يضيف طبقة من المشقة إلى الوضع السيئ بالفعل وتحتاج الأونروا إلى تمويل كاف لتغطية احتياجاتهم ومنح لاجئي فلسطين الشباب آفاق مستقبل أفضل ".
وقدم السيد لازاريني ، خلال اجتماعه مع السيدة شرينيماخر ، لمحة عامة عن عمل الوكالة في مجالات عملها الخمسة ودورها في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

كما التقى المفوض العام بسفير دولة فلسطين في هولندا ، سعادة د. روان سليمان مع السفراء العرب في لاهاي بالإضافة إلى ذلك ، التقى بتحالف الإغاثة الهولندي ومنتدى الحقوق وطلاب من جامعة ليدن.
وتعتبر هولندا شريك طويل الأمد للأونروا ففي عام 2021 ، دعمت الحكومة الهولندية الوكالة بإجمالي 23 مليون يورو ، بما في ذلك 4 ملايين يورو لنداء الأونروا الطارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

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