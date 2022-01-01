المقاومة بغزة : لن نسمح للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك

غزة/ سما /

أكد متحدث عسكري باسم غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنهم لن يسمحوا للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك والعودة لمربع الاستفزازات مجددًا.

وقال المتحدّث العسكري خلال كلمته في مؤتمر دعت له حركة حماس بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس"، إن "ممارسات العدو في كافة المدن المحتلة والقدس على وجه الخصوص وما يجري فيها من انتهاكات مستمرة، فضلاً عن الدعوات الساقطة لاقتحام المسجد الأقصى عبر مسيرة الأعلام بعد أسبوع، كلها أسباب تدفعنا للوقوف عندها بحزم وإصرار لمساسها الواضح بمنجزات سيف القدس".

وحذر الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في انتهاكاته.

وقال: إن "سيف القدس شكلت لحمة وطنية غير مسبوقة وجعلت العدو يقف عاجزًا أمام نار شعبنا المشتعلة في كل الميادين"، مشيرًا إلى أن المقاومة كانت صاحبة اليد العليا حتى نهاية تلك المعركة.

وأضاف أن "المقاومة بمعركة سيف القدس وضعت علامة فارقة في عمر كيان العدو الذي بدأ اليوم يتحسس سنوات عمره ويعد السنوات وما تبقى منها .. وبات الاحتلال يعيش هاجس الوجود والزوال كل يوم بسبب ما تركه مجاهدونا من بصمات في الميدان، وأن بات يحسب ألف حساب للمقاومة".

وأكد على أن خيار الجهاد والمقاومة باق ما بقي الاحتلال، وأن "سيف القدس البتار لن يغمد وسيكون حاضرًا عند حسن ظن شعبنا".

وقال: "لن ينجح العدو مهما فعل بفصل الجغرافيا الفلسطينية والاستفراد بشعبنا وقدسنا"، مؤكدًا على وحدة الساحات وقدسية الدم الفلسطيني أينما وجد.

ودعا المتحدث باسم المقاومة إلى تضافر كل جهود الشعب الفلسطيني والقوى الحية في المنطقة للاستعداد للمعركة المقدسة التي نعيد فيها لفلسطين وقدسنا الحرية. كما قال.