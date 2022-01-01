  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المقاومة بغزة : لن نسمح للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك

الأحد 22 مايو 2022 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة بغزة : لن نسمح للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك



غزة/ سما /

أكد متحدث عسكري باسم غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنهم لن يسمحوا للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك والعودة لمربع الاستفزازات مجددًا.

وقال المتحدّث العسكري خلال كلمته في مؤتمر دعت له حركة حماس بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس"، إن "ممارسات العدو في كافة المدن المحتلة والقدس على وجه الخصوص وما يجري فيها من انتهاكات مستمرة، فضلاً عن الدعوات الساقطة لاقتحام المسجد الأقصى عبر مسيرة الأعلام بعد أسبوع، كلها أسباب تدفعنا للوقوف عندها بحزم وإصرار لمساسها الواضح بمنجزات سيف القدس".

وحذر الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في انتهاكاته.

وقال: إن "سيف القدس شكلت لحمة وطنية غير مسبوقة وجعلت العدو يقف عاجزًا أمام نار شعبنا المشتعلة في كل الميادين"، مشيرًا إلى أن المقاومة كانت صاحبة اليد العليا حتى نهاية تلك المعركة.

وأضاف أن "المقاومة بمعركة سيف القدس وضعت علامة فارقة في عمر كيان العدو الذي بدأ اليوم يتحسس سنوات عمره ويعد السنوات وما تبقى منها .. وبات الاحتلال يعيش هاجس الوجود والزوال كل يوم بسبب ما تركه مجاهدونا من بصمات في الميدان، وأن بات يحسب ألف حساب للمقاومة".

وأكد على أن خيار الجهاد والمقاومة باق ما بقي الاحتلال، وأن "سيف القدس البتار لن يغمد وسيكون حاضرًا عند حسن ظن شعبنا".

وقال: "لن ينجح العدو مهما فعل بفصل الجغرافيا الفلسطينية والاستفراد بشعبنا وقدسنا"، مؤكدًا على وحدة الساحات وقدسية الدم الفلسطيني أينما وجد.

ودعا المتحدث باسم المقاومة إلى تضافر كل جهود الشعب الفلسطيني والقوى الحية في المنطقة للاستعداد للمعركة المقدسة التي نعيد فيها لفلسطين وقدسنا الحرية. كما قال.

#المقاومة غزة سيف القدس #سيق القدس المقاومة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: فيلم وثائقي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

معاريف: هكذا انحنت "اسرائيل" على ركبتيها لمدة 15 عاما أمام حماس

مصر: إلقاء القبض على الفنان مصطفى هريدي

فيديو: حديث مؤثر من نجوان سمري بأول إطلالة بعد اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة

من هي فايزة العماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم ؟!

هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود..

مسؤول في الحكومة الإسرائيلية: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

الأخبار الرئيسية

هنية : نحذر الاحتلال من الإقدام على خطوة مسيرة الاعلام واقتحام الأقصى نهاية الشهر الجاري

محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم على 5 من أسرى "جلبوع" وتأجيل محاكمة زكريا الزبيدي

النخالة: وحدة المقاومة ضرورة ويجب ألا نسمح للعدو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها

بعد توجيه رسالة للرئيس عباس .. أقاليم "فتح" بالضفة تجمد كافة أعمالها

صحيفة عبرية : هكذا تستعد حماس لمعركة جديدة مع الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية