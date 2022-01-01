  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

“السيسي” يدعو لتخزين القمح على طريقة “النبي يوسف”

الأحد 22 مايو 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
“السيسي” يدعو لتخزين القمح على طريقة “النبي يوسف”



القاهرة / وكالات /

اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إدارة ملف تخزين القمح بالشكل الذي كان متبعا خلال أيام النبي يوسف “عليه السلام”، من خلال إبقاء القمح في سنابله.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وسط تحديات تواجهها البلاد، مرتبطة بارتفاع أسعار الحبوب، وتذبذب الإمدادات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال السيسي في مداخلته خلال الحفل: “نرجع لأيام سيدنا يوسف، لماذا قام بترك القمح في سنابله؟ لأنه لو حصد القمح وفصل الحبوب عن السنابل، فإنه سيتلف خلال 3 – 4 سنوات”.

وكان العام الجاري، استثنائيا في اهتمام مصر بتحقيق وفرة في مخزون الحبوب، بالتزامن مع تأثر كبار المصدرين “روسيا وأوكرانيا” بسبب الحرب الدائرة بينهما، وتراجع صادراتهما عالميا.

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي، ضمن جهود للدولة للبحث عن حلول زيادة مخزون القمح لفترات أطول، دون تأثر جودتها سلبا، والإبقاء على كميات آمنة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

ومصر من أكبر مستهلكي القمح حول العالم، بمتوسط سنوي 23 مليون طن سنويا، منها 9 ملايين طن إنتاج محلي، والبقية يتم استيرادها من الخارج.
كما دعا الرئيس المصري، إلى تجفيف الذرة المنتجة محليا قبل تخزينها في صوامع، لإعطائها عمرا أطول قبيل استهلاكها، ضمن أدوات بناء مخزونات من الحبوب الحيوية.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: فيلم وثائقي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

معاريف: هكذا انحنت "اسرائيل" على ركبتيها لمدة 15 عاما أمام حماس

مصر: إلقاء القبض على الفنان مصطفى هريدي

فيديو: حديث مؤثر من نجوان سمري بأول إطلالة بعد اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة

من هي فايزة العماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم ؟!

هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود..

مسؤول في الحكومة الإسرائيلية: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

الأخبار الرئيسية

4f98786fae91bd4faa4e25c324e371ba

المقاومة بغزة : لن نسمح للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك

هنية : نحذر الاحتلال من الإقدام على خطوة مسيرة الاعلام واقتحام الأقصى نهاية الشهر الجاري

محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم على 5 من أسرى "جلبوع" وتأجيل محاكمة زكريا الزبيدي

النخالة: وحدة المقاومة ضرورة ويجب ألا نسمح للعدو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها

بعد توجيه رسالة للرئيس عباس .. أقاليم "فتح" بالضفة تجمد كافة أعمالها

الاتصالات الفلسطينية