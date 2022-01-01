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إصابة طالب بـ"المطاط" وآخرين بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

الأحد 22 مايو 2022 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب، اليوم الأحد، طالب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن مواجهات اندلعت في منطقة السهلة، ما أدى إلى إصابة أحد الطلبة بـ"المطاط" في العين، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات الطلبة أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، خلال مواجهات مع الاحتلال بالقرب من حاجز ابو الريش العسكري غرب الحرم الإبراهيمي.

كما احتجزت قوات الاحتلال الطفل يوسف خضر الطيطي (11 عاما)، خلال مواجهات في مخيم العروب شمالا، وأجرت معه تحقيقا ميدانيا، قبل الإفراج عنه.

#الخليل #مواجهات #الاحتلال

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