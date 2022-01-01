القنصل الامريكي يزور بؤرة استيطانية في الخليل

الخليل/سما/

قام قبل ظهر اليوم، القنصل الامريكي بزيارة مشؤومة الى البؤرة الاستيطانية "بيت يشاي" الجاثمة على اراضي المواطنين في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، وسط اجراءات مشددة من قبل قوات الاحتلال وحراس امريكيين.

وقال ياسر ابو مرخية أحد سكان حي تل ارميدة، علمنا من الامن المرافق للقنصل الامريكي، عن هذه الزيارة التي تأتي في وقت غير طبيعي.

وأضاف ابو مرخية :" نحن كأهالي لحي تل ارميدة نستنكر هذه الزيارة المشؤومة، من قبل ممثل دولة الارهاب الولايات المتحدة الامريكية".

وأضاف:" يبدو بأن قنصل دولة الارهاب جاء ليبارك لسكرتير حركة كاخ الارهابية باروخ مارزيل بمناسبة رفع اسم حركتهم الارهابية عن قائمة الارهاب الامريكي".