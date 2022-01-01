  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القنصل الامريكي يزور بؤرة استيطانية في الخليل

الأحد 22 مايو 2022 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القنصل الامريكي يزور بؤرة استيطانية في الخليل



الخليل/سما/

 قام قبل ظهر اليوم، القنصل الامريكي بزيارة مشؤومة الى البؤرة الاستيطانية "بيت يشاي" الجاثمة على اراضي المواطنين في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، وسط اجراءات مشددة من قبل قوات الاحتلال وحراس امريكيين.

وقال ياسر ابو مرخية أحد سكان حي تل ارميدة، علمنا من الامن المرافق للقنصل الامريكي، عن هذه الزيارة التي تأتي في وقت غير طبيعي.

وأضاف ابو مرخية :" نحن كأهالي لحي تل ارميدة نستنكر هذه الزيارة المشؤومة، من قبل ممثل دولة الارهاب الولايات المتحدة الامريكية".

وأضاف:" يبدو بأن قنصل دولة الارهاب جاء ليبارك لسكرتير حركة كاخ الارهابية باروخ مارزيل بمناسبة رفع اسم حركتهم الارهابية عن قائمة الارهاب الامريكي".

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: فيلم وثائقي يكشف تفاصيل عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

معاريف: هكذا انحنت "اسرائيل" على ركبتيها لمدة 15 عاما أمام حماس

مصر: إلقاء القبض على الفنان مصطفى هريدي

فيديو: حديث مؤثر من نجوان سمري بأول إطلالة بعد اغتيال زميلتها شيرين أبو عاقلة

من هي فايزة العماري التي تتحكم بمصير أغلى لاعب في العالم ؟!

هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود..

مسؤول في الحكومة الإسرائيلية: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

الأخبار الرئيسية

4f98786fae91bd4faa4e25c324e371ba

المقاومة بغزة : لن نسمح للاحتلال بكسر قواعد الاشتباك

هنية : نحذر الاحتلال من الإقدام على خطوة مسيرة الاعلام واقتحام الأقصى نهاية الشهر الجاري

محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم على 5 من أسرى "جلبوع" وتأجيل محاكمة زكريا الزبيدي

النخالة: وحدة المقاومة ضرورة ويجب ألا نسمح للعدو بالاستفراد بمنطقة دون غيرها

بعد توجيه رسالة للرئيس عباس .. أقاليم "فتح" بالضفة تجمد كافة أعمالها

الاتصالات الفلسطينية