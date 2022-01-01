محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم على 5 من أسرى "جلبوع" وتأجيل محاكمة زكريا الزبيدي

القدس المحتلة / سما /

عقدت المحكمة العسكرية في الناصرة اليوم الأحد، جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الستة الذين تمكنوا في أيلول الماضي بعملية "نفق الحرية"، من الفرار من زنزانتهم إلى خارج سجن "جلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا.

وحكمت المحكمة على خمسة من الاسرى بالسجن لمدة 5 سنوات و8 اشهر اضافة لحكمهم وغرامة مالية 5000 شيقل، وهم: محمود العارضة (46 عاما) ويعقوب قادري (49 عاما) ومحمد العارضة (40 عاما) وأيهم كممجي (35 عاما) ومناضل انفيعات (26 عاما)، فيما أجّلت محاكمة زكريا زبيدي.

وكانت المحكمة قد نظرت في نيسان/ أبريل الماضي، بطلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسب لهم سلطات الاحتلال تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.