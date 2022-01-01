الضغط العصبي والمكملات دون استشارة طبيب تضر قلبك بشدة

وكالات / سما /

يعمل قلبك بجد كل دقيقة من اليوم للحفاظ على صحتك، وعدم الاهتمام به يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة، تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة لكل من الرجال والنساء، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، نعلم جميعًا أن التدخين وتناول الكحوليات يمكن أن يضر بالقلب، إلا أن هناك سلوكيات أخرى غير صحية قد لا تدركها يمكن أن تدمر قلبك ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- ضغط عصبي

يؤدي الإفراط في الضغط العاطفي إلى تكثيف الجهاز العصبي السمبثاوي بشكل مزمن، وهو جزء من الجهاز العصبي اللاإرادي المسؤول عن استجابة "القتال أو الهروب" للفرد، طور البشر هذه الاستجابة للهروب من المواقف الخطرة، عند التعرض لضغط مزمن، يتم تنشيط المسارات التي تدخل في الجهاز العصبي الودي باستمرار ، مما يؤدي إلى زيادة الالتهاب وإفراز هرمونات التوتر مثل الإبينفرين (الأدرينالين). وهذا يؤدي إلى تغيرات في علم وظائف الأعضاء تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في ارتفاع ضغط الدم واضطرابات النظم الكهربائي وارتفاع الكوليسترول والسمنة ، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

2 - العادات الغذائية

النظام الغذائي السيئ هو عامل رئيسي في الإصابة بأمراض القلب، وهذا يشمل الأطعمة السريعة ، واللحوم المصنعة ، واللحوم الحمراء ، والأطعمة المقلية ، والكربوهيدرات المكررة ، والصودا، الأطعمة التي لا يُعتقد غالبًا أنها ضارة بالقلب ولكن في الواقع أطعمة ضارة للقلب موجودة في كل مكان حولنا ويستغرق الأمر بعض الجهد لتناول طعاما صحيا للحفاظ على القلب.

3- عدم ممارسة الرياضة

إن عدم الحركة يساهم بشكل كبير في عملية تصلب الشرايين ، وهو ترسب اللويحات داخل البطانة الداخلية للشرايين، يمكن أن تساهم عملية تصلب الشرايين في الإصابة بنوبة قلبية، استبدال حتى 15 إلى 30 دقيقة من الوقت المستقر بوقت نشط ، على سبيل المثال ، استخدام القدم أو دراجة التمرين أثناء مشاهدة التلفزيون ، أو مجرد الوقوف بدلاً من الجلوس ، يمكن أن يكون له تأثيرات هائلة بمرور الوقت في الوقاية من أمراض القلب، ستؤدي التمارين الرياضية إلى خفض ضغط الدم والكوليسترول ومعدل ضربات القلب والوزن وهرمونات التوتر ، وكلها الذي يحمي القلب.

4- المكملات

نرى الكثير من الأفراد يتناولون مكملات لا داعي لها ، بما في ذلك الفيتامينات والأعشاب ، وفي بعض الحالات ، يمكن أن تتفاعل هذه المكملات مع الأدوية الموصوفة ، أو المكملات الأخرى لتسبب آثارًا مدمرة للقلب، في كثير من الأحيان ، قد يشعر الأفراد أنهم يتلقون شكلاً من أشكال التأثير المفيد من المكمل ، في حين أنهم في الواقع ليسوا كذلك، يمكن أن يكون هذا ضارًا لأن المرء يعتقد أنه يحمي قلبه ولكن في الواقع لا يحقق أي تحسن ذي مغزى في صحة القلب والأوعية الدموية.