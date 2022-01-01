سناب شات تستعد لتقديم ميزة جديدة للرقابة الأبوية

وكالات / سما /

تستعد منصة سناب شات لتقديم ميزة جديدة للرقابة الأبوية يطلق عليها اسم مركز العائلة Family Center. وتسمح هذه الميزة للأهل بمعرفة من هم أصدقاء ابنهم المراهق عبر التطبيق بالإضافة إلى الأشخاص الذين كان يتراسل معهم على مدار الأيام السبعة الماضية، والمزيد.

وروج إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب، للميزة لأول مرة خلال شهر أكتوبر. وأوضح أنها تمنح الأهل رؤية أفضل لكيفية استخدام المراهقين للخدمة، مع الأمل بجعلهم يشعرون براحة أكبر نحو التطبيق.

وتعد سناب شات واحدة من آخر منصات التواصل الاجتماعي التي توفر أدوات الرقابة الأبوية، وذلك بالرغم من أنها تشهد استخدامًا مكثفًا بين المستخدمين الأصغر سنًا.

وفي عرض الشركة NewFronts للمعلنين في وقت سابق من هذا الشهر، أشارت إلى أن تطبيق سناب شات يصل الآن إلى أكثر من 75٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و 34 عامًا في أكثر من 20 دولة.

كما قالت إن 80٪ من سكان الولايات المتحدة من الجيل زد شاهدوا واحدًا على الأقل من عروض Snap Original.

وتتيح ميزة مركز العائلة الجديدة للأهل معرفة من هم أصدقاء ابنهم عبر التطبيق. وتعتبر هذه الميزة مفيدة للأهل لأن قوائم أصدقاء سناب شات ليست عامة، على عكس العديد من الشبكات الاجتماعية.

ويرى الأهل أيضًا الأشخاص الذين تحدث معهم ابنهم على مدار الأيام السبعة الماضية. ولكن دون عرض محتوى تلك المحادثات. كما يكون الأهل قادرين على مساعدة ابنهم في الإبلاغ عن الإساءة والمضايقات، إذا لزم الأمر.

وتعمل ميزة الرقابة الأبوية من خلال السماح للأهل بدعوة أبنائهم المراهقين إلى مركز العائلة الجديد داخل التطبيق لبدء المراقبة.

ولدى مستلم الدعوة خيار قبولها أو رفضها. وهذا النهج مناسب للرقابة الأبوية التي تشمل المراهقين، وذلك لأنها تحترم خصوصيتهم.

وبدلاً من السماح للأهل بالتجسس على أبنائهم المراهقين، فإن هذا النهج يضمن أن الأهل والطفل يعرفان بشأن المراقبة الأبوية.

وتمثل الصور تصميمات مبكرة لميزة سناب شات، التي لا تزال قيد التطوير ولم يتم نشرها أو اختبارها بعد. وغالبًا ما تتغير المنتجات في هذه المرحلة قبل طرحها لعامة الناس. ويعني هذا أن المنتج النهائي قد يبدو مختلفًا تمامًا.

الضوابط الأبوية قادمة إلى سناب شات

أطلقت منصات اجتماعية كبيرة أخرى ميزات الرقابة الأبوية وغيرها من التجارب المناسبة للعمر للمستخدمين الأصغر سنًا.

وواصلت تيك توك تطوير ميزة الرقابة الأبوية بعد ظهور أداتها المسماة Family Pairing داخل التطبيق لأول مرة في عام 2020.

وتسمح الأداة للأهل بربط حسابهم ضمن تيك توك مع حساب طفلهم من أجل التحكم في خصوصية الحساب، بما في ذلك اقتراحه لمستخدمي تيك توك الآخرين، وما إذا كان بإمكان الطفل استخدام البحث، ومن يمكنه عرض محتوى الطفل أو التعليق عليه أو التفاعل معه، من بين أشياء أخرى. وهناك أيضًا خيار لوضع الحساب في وضع أكثر أمانًا للمستخدمين الأقل من 13 عامًا.

وأطلقت يوتيوب أيضًا ميزات الرقابة الأبوية كاختبار في العام الماضي، وتسمح للأهل بالاختيار بين مستويات مختلفة من الوصول إلى يوتيوب للمستخدمين المراهقين.

ولدى إنستاجرام أدوات للأهل، التي تسمى أيضًا Family Center. وتتيح أدواتها للأهل مراقبة الوقت الذي يقضيه الطفل ضمن التطبيق، والحسابات الذين تابعوا حساب الطفل والمزيد.

وتتنافس جميع المنصات في مجال الوسائط الاجتماعية. ولكن تعمل كل منها بشكل مختلف قليلاً، مما يوضح نوع ميزات الرقابة الأبوية المطلوبة.

وفي حالة سناب شات، يتعين على القاصرين الموجودين ضمن التطبيق قبول بعضهم بعضًا كأصدقاء قبل أن يتمكنوا من بدء المراسلة.

ولا تظهر حسابات القصر أيضًا في نتائج البحث أو كاقتراحات صداقة لمستخدم آخر، ما لم يكن لديهم أصدقاء مشتركون. ولا يستطيعون الحصول على حسابات عامة. وهذا يعني أن سناب لن تحتاج إلى طرح ميزات الرقابة الأبوية للتحكم بهذه الأنواع من التجارب.